Река – море – ММТП: мурманский порт стал частью нового маршрута по внутренним водным путям

Мурманский морской торговый порт принял участие в успешном освоении нового транспортно-логистического маршрута по внутренним водным путям Российской Федерации. В июле 2021 года сразу три судна прошли по линии: река Дон - Волго-Донской канал - река Волга - река Шексна - Волго-Балтийский канал - река Свирь, а далее - через Неву и Санкт-Петербург морским путем в Мурманск. Этот маршрут был использован для доставки гигантских конструкций ветропарка «Кольская ВЭС».

«Такой маршрут позволяет значительно сократить время доставки грузов. Например, если идти морским путем через Чёрное или Средиземное моря, Гибралтар, вдоль Европы до Мурманска, то продолжительность пути составляет 28-30 суток, а если через внутренние водные артерии 18-20 суток», - рассказал заместитель генерального директора по эксплуатации АО «Мурманский морской торговый порт» Игорь Липинский.

Отметим, что освоение данного маршрута стало возможным, благодаря использованию судов класса река-море проекта РСД, принадлежащих ООО «Пола Райз». Эти суда были построены на судостроительном заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде, малая осадка такого типа судов позволяет проходить шлюзы Волго-Донского и Волго-Балтийского каналов, а после – выйти в открытое море и успешно прийти в Мурманский морской торговый порт.