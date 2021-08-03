В Североморске полицейские помогли спасти двух человек во время пожараВ Лапландском заповеднике стартовала первая волонтёрская экосмена Кольской ГМК
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)03.08.21 16:00

Река – море – ММТП: мурманский порт стал частью нового маршрута по внутренним водным путям

Мурманский морской торговый порт принял участие в успешном освоении нового транспортно-логистического маршрута по внутренним водным путям Российской Федерации. В июле 2021 года сразу три судна прошли по линии: река Дон - Волго-Донской канал - река Волга - река Шексна - Волго-Балтийский канал - река Свирь, а далее - через Неву и Санкт-Петербург морским путем в Мурманск. Этот маршрут был использован для доставки гигантских конструкций ветропарка «Кольская ВЭС».

«Такой маршрут позволяет значительно сократить время доставки грузов. Например, если идти морским путем через Чёрное или Средиземное моря, Гибралтар, вдоль Европы до Мурманска, то продолжительность пути составляет 28-30 суток, а если через внутренние водные артерии 18-20 суток», - рассказал заместитель генерального директора по эксплуатации АО «Мурманский морской торговый порт» Игорь Липинский.

Отметим, что освоение данного маршрута стало возможным, благодаря использованию судов класса река-море проекта РСД, принадлежащих ООО «Пола Райз». Эти суда были построены на судостроительном заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде, малая осадка такого типа судов позволяет проходить шлюзы Волго-Донского и Волго-Балтийского каналов, а после – выйти в открытое море и успешно прийти в Мурманский морской торговый порт.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СПБУ «Арктическая» - везде, где нужно
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

Иван
01.08.21 10:49
И какому дураку этот гектар нужен? Тут скорее бабло из бюджета, отпущенное на программу, нужно попилить, благо желающих до хрена. Опыт дальневосточного гектара.
Комментарий к новости:В Росреестре Мурманской области состоялось расширенное совещание по вопросам программы «Гектар Арктики»
Мавлютова Екатерина
30.07.21 10:14
Несколько дней работала на съемочной площадке сериала, интересный опыт!
Комментарий к новости:Съёмочная группа из Москвы, возглавляемая режиссёром Олегом Фоминым, приступила к съёмкам сериала «Баренцево море»
KOHCTANTA
23.07.21 07:19
Смывной бачок отремонтировали, значит, скоро выборы! Устройство для смыва дерьма заработало, только вопрос мучает, а почему в этот прекрасный "клозет" не заходят представители едроссии? Их бы надо п
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: О том, как депутат Макаревич стал ковид-антиваксером
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Морковь и яблоки растут – в цене-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 21 копейку, а доллар теряет 14 копеек-PRO Энергетику (18+)28 июля снижение надёжности электроснабжения затронет часть жилых и нежилых зданий Мурманска-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 3 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Михаил Мурашко предложил увеличить компенсацию при осложнениях после вакцинации
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика