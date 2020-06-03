Река Кола разбушевалась - проход по подвесному мосту на ж/д ст. Лопарская закрыт!

Управление ГО ЧС и ПБ Кольского района обращается к жителям ж/д ст. Лопарская и гостям данного населенного пункта.

В связи с паводком и резким поднятием уровня воды в реке Кола временно запрещено пользоваться подвесным мостом, находящимся на территории ж/д станция Лопарская.

Сегодня днём вода в реке подтопила центральную часть объекта, пользоваться им просто небезопасно. В ближайшее время возле моста будут установлены знаки, запрещающие движение.