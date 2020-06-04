Река Кола разбушевалась – в ДНТ «Кильдинское» произошло подтопление 30 домов

Как сообщает Главное управление МЧС России по Мурманской области, в 11 часов 4 июня из-за интенсивного таяния снега и большой водности реки Кола Кольского района произошло подтопление 30 домов и 50 приусадебных участков в ДНТ «Кильдинское».

На месте работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Мурманской области, ОГ ЦУКС и спасатели АСС Мурманской области и группа патрульной службы ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области».

ДНТ «Кильдинское» не является населенным пунктом, используется северянами для строительства дачных домов с хозпостройками. Постоянно проживающих граждан нет.

На данный момент проводится по дворовой обход с целью информирования граждан о сложившейся обстановке и оказания, по необходимости, адресной помощи.

Организована «горячая линия» на базе гп. Кильдинстрой для владельцев индивидуальных домов.