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Мурманская область. Арктика (16+)28.06.21 18:00

Рекомендации Роспотребнадзора по поводу работы в условиях жары уже выполнил каждый третий работодатель

Во многих регионах России — аномальная жара. Работники из Москвы и Подмосковья, например, из-за этого  перестали соблюдать дресс-код и мечтают о послеобеденном отдыхе. Такие выводы делают специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители трудоустроенного экономически активного населения Москвы и Московской области и представители 300 компаний.

Рекомендации Роспотребнадзора включают в себя сокращение рабочего дня при температуре в рабочем помещении свыше 28,5 градуса, введение дополнительных перерывов для тех, кто работает на открытом воздухе, и другие меры. 32% работодателей Москвы и Подмосковья сообщили, что эти рекомендации они уже выполнили, еще 4% — что выполнят в ближайшее время. Судя по комментариям, в большинстве случаев речь идёт об установке кондиционеров в офисах, реже — об изменении графика работы и отправке сотрудников на удалёнку. 47% компаний не готовы следовать рекомендациям Роспотребнадзора, объясняя свою позицию тем, что с юридической точки зрения они не являются обязательными требованиями.

Между тем 63% работающих жителей Москвы и Московской области хотели бы, чтобы на время жары их работодатели ввели сиесту — послеобеденный отдых в самые жаркие часы дня. 3% опрошенных сообщили, что в их компаниях уже пересмотрен график работы. 13% москвичей подобные меры не одобряют: по их мнению, это может сильно демотивировать сотрудников.

Ещё один способ облегчить работу в жару — ослабить требования к дресс-коду. О том, что в жаркие дни в их офис можно приходить в более лёгкой и свободной одежде, сообщили 53% работников компаний, где установлен корпоративный стиль одежды. 47% опрошенных отмечают, что требования к дресс-коду в летний период не менялись. «В банке всегда комфортная температура, так что носим костюмы», — комментируют респонденты.

 

Комментарии

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