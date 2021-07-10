Реконструкции систем тепло- и водоснабжения ведётся в детском саду №15

Вчера глава администрации города Мурманска Евгений Никора проверил ход ремонтных работ в детском саду №15.

Дошкольное учреждение состоит из двух корпусов. В здании на улице Баумана, 26 проводятся работы по комплексной реконструкции систем тепло- и водоснабжения с заменой сантехнического оборудования. К новому году здесь появится автоматизированный тепловой пункт. Также будут отремонтированы помещения пищеблока, прачечные, туалетные и умывальные комнаты.

– Здесь предстоит выполнить большой объём работы, – рассказал Евгений Никора. – Подрядчику нужно ускорить темп, чтобы закончить ремонт детского сада к началу сентября. В дальнейшем предстоит заняться благоустройством территории дошкольного учреждения.

Напомним, что за предыдущие годы во втором корпусе учреждения на проспекте Кольском, 95а, были выполнены аналогичные работы по модернизации инженерных сетей с ремонтом помещений и комплексной заменой оконных блоков.