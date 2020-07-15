Реконструкция 5 км трассы Р-21 «Кола» завершит обход Мурманска с восточной стороны

Профиль дороги исправят за счёт устройства выемок и насыпей от 1,5 до 6 метров высотой, а также спрямления извилистых отрезков. Будут подняты участки трассы, оказавшиеся минувшей весной в зоне подтоплений.

Работы на участке км 14 - км 19 ведутся по заказу ФКУ Упрдор «Кола» в продолжение реконструкции 14-километрового подъезда к г. Мурманску, который сдали в эксплуатацию в 2016-м - в год 100-летия столицы Заполярья. В результате реализации масштабного проекта на севере страны появилась первая четырёхполосная дорога с разделением встречных потоков.

Как сообщает «Росавтодор», существующий двухполосный 5-километровый отрезок также расширят до четырех полос движения, устроив на нем разделительную полосу шириной 2,8 метра и освещение по обе стороны дороги. Для безопасности пешеходов на объекте построят подземный пешеходный переход длиной 55 метров .

С начала июля 2020 года начались подготовительные работы в полосе отвода: ведётся её расчистка под расширение дороги. В ближайшее время дорожники приступят к переустройству инженерных коммуникаций и строительству водопропускных труб. Кроме того, в этом году на объекте будет выполнен большой объем буровзрывных работ, необходимых для исправления продольного профиля дороги.

Завершение реконструкции участка намечено на 2023 год. К этому времени Восточно-объездная Мурманска будет соответствовать параметрам IB технической категории.