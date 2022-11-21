Реконструкция автоподъезда к селу Териберка продолжается в рамках Национального проекта «Безопасные качественные дороги»

Благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Мурманской области продолжается улучшение маршрута к Териберке. С 2022 года продолжены работы по реконструкции второго и капитальный ремонт третьего участка подъезда к селу.

Мурманскую область, с точки зрения дорожного строительства и эксплуатации, можно уверенно назвать уникальной, ввиду резкого перехода природных условий: тайга, лесотундра и тундра. Данные природные условия представлены на участках дорог: Кола – Серебрянские ГЭС и автоподъезд к селу Териберка.

Дорога к селу Териберка ― один из наиболее популярных туристических маршрутов региона и самый короткий путь к побережью Баренцева моря. Её протяженность составляет более 40 км. В Териберке живёт около 1 тысячи человек, она расположена в 120 км от Мурманска. Село стало одной из визитных карточек Кольского Заполярья и приобрело популярность благодаря фильму Андрея Звягинцева «Левиафан». «Край Северной земли» ежегодно посещают до 40 тысяч человек, в том числе иностранцы.

Дорога в Териберку всегда имела гравийное покрытие, что создавало массу неудобств автомобилистам. Благодаря принятому губернатором Мурманской области решению по реконструкции и капитальному ремонту, участки трассы поэтапно приводят к нормативу. Так, в 2016 году произведен капитальный ремонт автоподъезда к селу с 35 по 41 км. Покрытие участка было переведено из гравийного в асфальтобетонное. В 2020 году выполнен ремонт моста через реку Териберка. В 2021 году завершена реконструкция первых 10 км трассы ― на участке устроили асфальтовое покрытие. Кроме того, в некоторых местах дорожное полотно было поднято на 6-8 м, что позволило сократить снегозаносимость участка в зимний период.

Благодаря Национальному проекту «Безопасные качественные дороги» удалось продолжить масштабный проект реконструкции автоподъезда к Териберке, который разделен на 2 этапа. В этом году подрядная организация приступила к проведению работ реконструкции участка с 10 по 20 км. Параметры земляного полотна доведут под нормы IV категории. Проектом предусмотрено строительство 10 малых искусственных сооружений, устройство покрытия капитального типа, парковочных мест и обустройство дороги элементами для безопасности дорожного движения. Сейчас выполняются работы, которые не несут сезонный характер, поэтому погода никак не влияет на производительность.

На следующем участке (с 20 по 35 км) начаты работы по капитальному ремонту, в ходе которого предусмотрено строительство 17 водопропускных сооружений, устройство покрытия капитального типа, обустройство примыканий, переустройство инженерных коммуникаций, установка технических средств организации дорожного движения. Согласно контрактам, завершение всех запланированных видов и объёмов работ определено к 30 сентября 2024 года, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru