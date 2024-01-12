Реконструкция Дома культуры в Туломе выполнена на 80%

В рамках национального проекта «Культура», а также плана «На Севере – жить» продолжается капитальный ремонт Туломского сельского дома культуры. Работы выполняются по графику, общая готовность объекта по состоянию на 10 января составляет 80%.

В ходе капитального ремонта, который планируется завершить в 2024 году, предусмотрено комплексное обновление внутренних помещений, кровли и входной группы, а также замена инженерных систем.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, на сегодняшний день в помещениях первого и второго этажей ведутся отделочные работы, в том числе шпаклевание и оштукатуривание потолков, установка в зале потолочного багета, укладка напольной плитки на втором этаже. Кроме того, подрядной организацией завершаются работы по отделке лестничного марша.

В здании уже выполнены работы по прокладке электрических сетей, установлены батареи и запущено отопление.

После ремонта учреждение планируется оснастить современным световым и звуковым оборудованием, новыми комфортными креслами для зрителей. Будет закуплено компьютерное оборудование и сценические костюмы.

Фото: https://gov-murman.ru