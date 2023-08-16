Реконструкция дворовых территорий в Мурманске продолжается

Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин 15 августа оценил ход капитального ремонта территории возле домов №№ 19, 21 и 23 по просп. Ленина и дома № 2 по ул. Полярные Зори.

Во дворе будет отремонтирована проезжая часть площадью более 3 тысяч кв. метров, также обновится покрытие тротуаров и пешеходных дорожек на площади около 600 кв. метров.

В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству котлованов под опоры наружного освещения, монтажу и бетонированию бордюрного камня, устройству дождевого лотка, щебеночного основания проезжей части, траншеи под резервные трубы, корыта проезжей части и ремонту колодцев.

— Задержка на этом объекте была связана с необходимостью замены тепловой сети. Сейчас темпы работ хорошие. Помимо нового асфальтового покрытия проезжей части и тротуаров, здесь появятся детская и спортивная площадки, новая контейнерная площадка, ограждения, урны, скамейки, вазоны и ограничители парковки, — рассказал глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Как сообщает администрация города Мурманска, в 2023 году в областном центре в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» реконструкция затронет дворовые территории у 28 многоквартирных домов.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25531&page=1