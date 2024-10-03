Реконструкция моста через реку Канентьявр в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» близится к завершению

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжаются работы по реконструкции мостового перехода через реку Канентьявр на 49 км автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами.

Это один из крупных переходящих объектов дорожного проекта. Первые этапы реконструкции выполнялись в прошлом году. В мае этого года мостовики приступили к следующему этапу строительно-монтажных работ. Подрядная организация выполнила устройство водоотводных лотков и гидроизоляции, установку стоек барьерного ограждения на пролётном строении, устройство укрепления конусов на опорах матрасами «Рено», а также устройство габионов и откосов.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в настоящее время подрядчик закончил устройство щебёночного основания и выполняет работы по устройству дорожной одежды. Продолжаются работы по укреплению откосов и кюветов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/