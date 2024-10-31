Мурманская область. Арктика (16+)31.10.24 13:00
Реконструкция моста через реку Канентьявр в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выполнена более чем на 80%
В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в завершающей стадии работы по реконструкции мостового перехода через реку Канентьявр на 49 км автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами.
Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, мостовики полностью завершили асфальтирование дорожного полотна, завершаются работы по разборке временного моста, работы по укреплению откосов и дна кювета габионов матрацами «Рено» и устройству барьерного ограждения. Общее выполнение более 80%.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/
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Последние комментарии
Евгений
24.10.24 11:47
С учетом того, что айтишники сейчас востребованы как никогда, логично, что уже бесплатно начинают их готовить.
Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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