Реконструкция моста через реку Канентьявр в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выполнена более чем на 80%

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в завершающей стадии работы по реконструкции мостового перехода через реку Канентьявр на 49 км автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, мостовики полностью завершили асфальтирование дорожного полотна, завершаются работы по разборке временного моста, работы по укреплению откосов и дна кювета габионов матрацами «Рено» и устройству барьерного ограждения. Общее выполнение более 80%.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/