Реконструкция Мурманского областного драматического театра подходит к концу

Реконструкция Мурманского областного драматического театра практически закончена, здание в состоянии технической готовности – таковы главные итоги инспекции объекта, проведённой сегодня губернатором Андреем Чибисом.

Глава региона осмотрел фасад и вестибюль, поднялся на второй этаж по лестнице с витражами, побывал в большом зале. Результаты произведённых работ получили высокую оценку губернатора.

«В советское время, скажем честно, на театре сэкономили. Сейчас, по сути, архитекторами, строителями, реставраторами восстановлен тот вид театра, каким он задумывался с самого начала, – торжественный и красивый», – подчеркнул Андрей Чибис, комментируя новый облик главного храма искусства Заполярья.

Губернатор также отметил, что, помимо реконструкции и отделки, обновлённый театр оснащён самым современным сценическим оборудованием. Необходимо завершить пусконаладочные работы и обучить персонал работе с новой техникой. После этого начнутся полноценные репетиции, с тем чтобы в декабре театр открыл сезон в родном здании.

Среди важнейших технических новшеств театра – грузовые и пассажирские лифты. Полностью «с нуля» создан отдельный административно-хозяйственный корпус. При огромных масштабах реконструкции авторы проекта и строители бережно подошли к историческому наследию – так, мозаичные панно в фойе 2 этажа, потолочные фрески большого зала, лепные балконы и элементы фасада тщательно отреставрированы. В отделке интерьера использованы традиционные материалы – мрамор, паркет, установлены дубовые двери.

Как отметил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков, едва ли не главная часть реконструкции скрыта от посторонних глаз.

«Заменены все инженерные коммуникации, театр полностью приспособлен под современную эксплуатацию. Новая система пожаротушения. На территории под плиткой уложена локальная очистная система. Под внешней красотой везде скрыты современные технологичные решения, которые позволят эксплуатировать здание долгие годы и обеспечить комфортные условия нахождения в нём», – пояснил руководитель ведомства.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в настоящее время в здании выполняются многочисленные мелкие работы по финишной отделке, а также не вошедшие в основной проект дополнительные работы, на которые постановлением правительства Мурманской области из регионального бюджета были особо выделены средства, – установка декоративных элементов и ограждения входных групп.