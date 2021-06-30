Реконструкция Мурманского областного краеведческого музея выходит на финишную прямую

Реконструкцию Мурманского областного краеведческого музея планируется завершить до конца года. Сегодня губернатор Андрей Чибис осмотрел ход ремонтных работ на объекте.

«Совместно с коллегами мы обсудили все сложные вопросы, сроки зафиксированы. Задача в том, чтобы в этом году ремонт здания был завершён, и мы получили обновлённый, современный и интересный краеведческий музей. До конца года объект должен быть сдан», – отметил глава региона.

По словам первого заместителя министра строительства Мурманской области Алексея Грачикова, совместно с подрядной организацией завершение общестроительных работ планируется к началу октября. Сегодня уже выполнены работы по восстановлению отделки главных фасадов, в подвале закончена подготовка стен и потолка под финишную отделку, завершена подготовка лестничных клеток под финишную отделку, заменены система отопления, оконные блоки на главном фасаде. Практически выполнены чистовая отделка помещений верхнего этажа. В ближайшее время подрядчик приступит к работам по устройству лестничных маршей и пристройки для доступа маломобильных групп населения.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках контракта также выполняется монтаж внутренних инженерных сетей (водоснабжение и канализация, электроснабжение, сети связи, вентиляция), распределительных коробок и электрощитов, светильников, ведутся работы по восстановлению отделки дворового фасада, а также устройству внутренних оконных откосов, черновых наливных полов, усилению дополнительных дверных проёмов и др.