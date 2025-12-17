Реконструкция мурманской «Родины»: на объекте завершены основные строительные работы

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 16 декабря в Мурманске сообщили о завершении основного этапа строительных работ в рамках реконструкции здания бывшего кинотеатра «Родина».

«Мы шаг за шагом приводим в порядок объекты культурного наследия и создаем из них уникальные пространства. Особую гордость мы испытываем за то, что нам удалось не потерять и сохранить такой уникальный объект как «Родина». Как и кировский «Большевик», здание было построено советскими архитекторами, которые мыслили другими масштабами и формами. Строители восстановили исторический облик здания, но придали ему современные акценты. Сегодня, наконец, «Родина» освободилась от забора, который сковывал её много лет, и предстала во всем своём великолепии перед жителями и гостями Мурманска», — отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

В настоящий момент полностью завершены работы по восстановлению исторического облика здания, подходит к концу благоустройство территории вокруг кинотеатра — убраны строительные конструкции, на территории появились малые архитектурные формы и установлен уникальный арт-объект «Код солнца» от международной студии «SPLACES», который в реальном времени считывает космические сигналы, переводя их в аудиовизуальную инсталляцию. В ближайшие дни на территории также появится мурал «Родина 2125», посвящённый создателю «Родины» — архитектору Виктору Петровичу Калмыкову.

В завершающей стадии находится реализация дизайн-проекта обновленного здания, установка и монтаж уникального комплекта оборудования. Напомним, что Центр научно-технологического творчества «Родина» является первым проектом такого рода не только за Полярным кругом, но и в стране. Образовательная программа предполагает повышенный уровень сложности и в совокупности состоит из более чем 20 направлений в области IT-технологий, науки и креативных индустрий. Преподаватели прошли всероссийский конкурсный отбор и специальную программу переподготовки с участием экспертов ведущих технологических компаний. На обучение в Центре было подано более 1500 заявок, 300 лучших из лучших стали участниками первого потока.

Первыми, как и обещали, обновленный кинотеатр увидят его самые главные посетители — дети, поступившие в Центр. Для них уже 16 декабря в пространстве открылась научно-технологическая выставка «Родина 2125», подготовленная преподавателями Центра.

На данный момент на объекте закончены все общестроительные работы. Полностью готова внешняя инженерная инфраструктура. Укреплены все несущие конструкции. Завершено возведение конструкций лифтовой шахты. Все внутренние поверхности облицованы современными высокотехнологичными материалами с высшим классом пожарной опасности. На объекте на постоянной основе задействованы порядка 100 сотрудников подрядной организации «МСК».

Впереди – процесс установки оборудования и пусконаладочных работ для всех систем. Задача заключается в глубокой интеграции различных подсистем в единый, слаженно работающий комплекс. Синхронизация поставок, кастомизация и последующая тонкая программно-аппаратная наладка на объекте — всё это требует значительного дополнительного времени. Сейчас ведутся работы по монтажу системы вентиляции, установке внутренних стеклянных перегородок, чистовой отделке помещений. Запланированы работы по установке технологического оборудования.

Как сообщил директор подрядной организации «МСК» Константин Пилецкий, принеся извинения за сорванные сроки, большая часть работ будет завершена в феврале 2026 года.

«Сейчас объект находится в стадии пусконаладочных работ. Основная причина переноса – это логистика и доставка оборудования. Проект реконструкции «Родины» подразумевает оснащение объекта самым современным и сложным оборудованием (инженерные системы, сценическое оснащение, IT-инфраструктура). Многие из этих систем являются уникальными, производятся на заказ и требуют длительного цикла изготовления и предварительных испытаний у производителя. Также нельзя забывать об аварийном состоянии здания, оно постоянно предносило «сюрпризы». Только когда начинаешь вскрывать новые участки, становилось понятно, что потребуются дополнительные обследования и дополнительных работ. К сожалению, это отразилось и на сроках», — подчеркнул Константин Пилецкий.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558855/#&gid=1&pid=3