Реконструкция объекта водоподготовки на озере Большое Грязненское близится к 50% выполнения

На объекте произведён вынос инженерных сетей из зоны производства работ, окончена обвязка канализационных камер, установлено оборудование для видеонаблюдения. В завершающей стадии сооружение камер подключения, монтаж павильона для оборудования водоочистки, установка комплекса «АЭРОМАГ».

Напомним, «АЭРОМАГ» – это уникальное отечественное оборудование, работающее по принципу водопада: отделение примесей происходит под давлением мощного напора. Примечательно то, что в Североморске «АЭРОМАГ» впервые будет использован для очистки воды наземных источников. Ранее оборудование использовалось только для подземных источников. Для этих целей несколько раз специалистами завода-изготовителя и заказчика – МУП «Североморскводоканал» – проводились натурные испытания с корректировкой настроек.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, работы по реконструкции объекта водоподготовки на озере Большое Грязненское проводятся в рамках регионального проекта «Чистая вода». Проект предусматривает установку комплекса оборудования очистки воды на станции водоподготовки и ВНС–1. Реализация проекта стоимостью порядка 300 млн рублей решит вопрос качества холодного водоснабжения жителей Росляково и Сафоново.

Фото: https://gov-murman.ru