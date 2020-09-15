Реконструкция, однако! Объезд через Мурманск

В связи с проведением взрывных работ на участке реконструкции подъезда к Мурманску (км 14+297 – км 19+027) будет осуществляться закрытие движения для всех видов транспорта ежедневно с 15 сентября по 18 сентября включительно - с 10.00 до 12.00.

Объезд перекрываемого участка возможен только по городу Мурманску.