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Мурманская область. Арктика (16+)21.07.21 10:00

Реконструкция первого участка дороги на Териберку завершается, а моста через Мартимъявр – начинается

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин совершил выездную проверку хода реконструкции мостового перехода через реку Мартимъявр в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», а также выполнения работ по реконструкции автоподъезда к селу Териберка.

Глава ведомства оценил, как проходят работы на первом участке дороги к Териберке – с 0 по 10 километр. Заказчиком работ выступает Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

Первый этап работ был выполнен в 2020 году, тогда подрядчики разобрали старый и построили новый металлический арочный мост через реку Карнасъяврйок, выполнили значительную часть земельных работ и уложили нижний слой асфальта. Уровень насыпи для дорожного полотна был поднят на некоторых участках на 6-8 метров. Это было необходимо для снижения заносимости дороги снегом в зимний период.

В настоящее время ведутся работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. В планах установка дорожных знаков и нанесение разметки. Кроме того, согласно условиям контракта подрядная организация выполнит устройство обочин и кюветов. Общая стоимость работ составляет 649 млн рублей, более 600 млн из которых – федеральные средства.

«Укладка верхнего слоя асфальта выполнена на 80%. Подрядчик работает с опережением графика, можно рассчитывать, что до конца июля асфальт будет уложен. Работы выполняются качественно, обеспечивается круглосуточный контроль. Дорога на Териберку – это знаковый объект, мы будем продолжать совершенствование этой трассы. В конце июня мы защищали проектное решение по участку с 10 по 20 километр на научно-техническом совете Федерального дорожного агентства, ждём решение и далее будем защищать уже сам проект в Минтрансе России. Это обязательные этапы подготовки. И в этом же году стартуют проектно-изыскательские работы по третьему участку дороги с 20 по 35 километр. Ориентировочно к концу года у нас будет техническое решение на всю протяжённость автоподъезда».

Вторым пунктом рабочего визита стал мост через р.Мартимъявр на автомобильной дороге Кола – Серебрянские ГЭС. Здесь началась реконструкция основного мостового перехода, работы выполняет подрядная организация ООО «Управляющая компания «Мурманское дорожное управление».

Движение через реку на время реконструкции не прекращается: установлены временные технические средства организации дорожного движения и временный мост САРМ, организован временный объезд.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, сейчас подрядчик выполняет работы по демонтажу основного мостового перехода, земляные работы по устройству насыпи и выемки дороги. Согласно контракту, реконструкция займёт год, общая стоимость работ составляет порядка 82 млн рублей.

«Мы с представителями «Мурманскавтодора», заказчика работ, проинспектировали объект: нареканий у нас пока нет. Мост был достаточно старым, состояние его оценивалось как предаварийное. Реконструкция в рамках дорожного нацпроекта ведётся в графике, окончание работ запланировано на 30 июня 2022 года», – отметил Артём Гришин.

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