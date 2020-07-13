Правительство Российской Федерации подписало распоряжение о выделении Мурманской области на ремонт автоподъезда к Териберке дополнительных 250 млн рублей.

«На одном из совещаний с правительством Российской Федерации я обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину с просьбой выделить региону дополнительный объем федеральных средств на этот год. Сроки сжатые, благоприятный погодный период короткий, необходимо четко следить за тем, как ведутся работы, и жёстко контролировать их качество. Реконструкция первых десяти километров дороги на Териберку должна завершиться раньше намеченных сроков», – прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

На автоподъезде к селу Териберка планируется реконструировать автомобильную дорогу до 35-го километра, это будет сделано в три этапа.

В настоящее время производятся три вида работ. Ведется подготовка участка – расчистка площадей от кустарника, демонтаж существующих дорожных знаков, железобетонного барьерного ограждения, водопропускных труб. Одновременно проводятся земляные работы – выемка грунта и устройство дорожной насыпи. Кроме того, проводится укладка гофрированных водопропускных труб различного диаметра. Все работы идут согласно установленному графику.