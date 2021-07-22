Реконструкция подъездной дороги к Североморску выполнена на 30%

После завершения всех работ протяжённость трассы первой категории в российском Заполярье увеличится почти на пять километров.

Продолжается начатая весной этого года реконструкция участка с 14-го по 19-й км подъездной дороги к Североморску, которая входит в состав трассы Р-21 «Кола». Часть автодороги проходит по новому направлению, эта территория уже полностью освобождена от древесно-кустарниковой растительности и подготовлена под строительство. В активной стадии земляные и буровзрывные работы: убрано более 175 тысяч кубометров скальной породы – 60 процентов от предусмотренного объёма, почти на 35 процентов устроена насыпь земляного полотна.

Как сообщает специалист по связям с общественностью ФКУ Упрдор «Кола», более чем на две трети выполнена прокладка водопропускных труб, завершены возведение и обратная засыпка металлических конструкций подземного пешеходного перехода. Кроме того, ведётся устройство ливневой канализации и подготовительные работы для переустройства воздушных высоковольтных линий электропередачи. Общий объем завершенных работ оценивается в 30 процентов. Завершение первого этапа реконструкции участка дороги запланировано на 2023 год. Как результат – вокруг столицы российского Заполярья появится современная комфортная и безопасная транспортная артерия. Следующий этап работ – строительство транспортной развязки на 19-ом км.

Напомним, что обновление предыдущего участка этой автодороги (км 0 – км 14) завершено в 2016 году – к 100-летнему юбилею Мурманска. Здесь проложена современная скоростная четырехполосная трасса первой категории с разделением встречных потоков движения специальным ограждением, оборудованная тремя транспортными развязками, мостами, путепроводами, надземным пешеходным переходом и искусственным освещением на всём протяжении.