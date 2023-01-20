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Мурманская область. Арктика (16+)20.01.23 10:00

Реконструкция причала №2 в Мурманском морском торговом порту в высокой степени готовности

Вчера губернатор Андрей Чибис совершил рабочий визит на производственные территории АО «Мурманский морской торговый порт». Исполнительный директор компании Алексей Рыкованов представил главе региона ход реконструкции причала №2 и развития инфраструктуры Первого грузового района. Проект включён в федеральный проект «Морские порты России» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 г., утверждённого постановлением правительства Российской Федерации. Его цель – увеличение грузооборота причала. Сооружение находится в высокой степени готовности.

Глава региона отметил, что реализация проекта даст серьёзное увеличение загрузки порта.

«Важно, что введенные ограничения не влияют на развитие нашей экономики, на реализацию инвестиционных проектов, или влияют не так, как хотелось бы нашим бывшим западным партнерам. Мы недавно были в порту Лавна, где стройка идёт по плану и уже перевалила за экватор. Сегодня видим, что и в торговом порту работа идёт в срок, найдены необходимые инженерные и технические решения. Причал становится современным сооружением и в этом году заработает, – подчеркнул Андрей Чибис. – Объём инвестиций 3,6 млрд рублей. Проект даст серьезное увеличение загрузки порта. После реконструкции грузооборот причала увеличится до 5 млн тонн, а всего порта – превысит 20 млн тонн. Это повысит доходы и объём налоговых отчислений в Мурманск. От этого в выигрыше и государство как владелец порта, и торговый порт как оператор, и муниципалитет, область за счет повышения налоговой отдачи от этих инвестиций». 

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, исполнительный директор ММТП отметил, что первый причал, существовавший на этом месте, был построен в 1916 году, в 1962 году его реконструировали. Сегодня портовики фактически создают новое сооружение. Строительные работы идут более года, до этого велась подготовка к реализации проекта. Реконструкцию планируется завершить к середине 2023 года.  

«На момент начала работ причал №2 не эксплуатировался порядка 10 лет, так как не соответствовал нормативам, предъявляемым к такого рода сооружениям. В процессе реконструкции мы улучшили его технические характеристики, проектная глубина увеличится до 12,35 метра. Увеличение длины причальной линии до 284 метров с учётом швартового пала позволит осуществлять загрузку судов класса Panamax длиной до 229 метров и дедвейтом до 82 тысяч тонн. Закуплено и смонтировано все необходимое оборудование, начата опытная эксплуатация. Также в рамках проекта мы модернизируем инфраструктуру – производим полную замену инженерных коммуникаций, увеличение мощности трансформаторных подстанций, замену инженерных сетей электроснабжения и связи. Уже смонтирована и эксплуатируется стационарная система орошения, которая работает в круглогодичном режиме. Предполагается, что первая погрузка на обновленном причале пройдет во втором квартале этого года, это будет знаковое событие, – рассказал Алексей Рыкованов. – С точки зрения экологии важно отметить, что произведено устройство системы ливневой канализации, которая будет забирать 100% объёма стока с производственной площадки и отправлять его в очистные сооружения».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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