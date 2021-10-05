Реконструкция сетевого хозяйства в ЗАТО г.Заозерск повысит надёжность теплоснабжения

В Заозерске завершена масштабная реконструкция городской системы тепло- и водоснабжения. В рамках проведённых мероприятий заменено 2,5 километра труб различного диаметра, свыше 100 единиц запорной арматуры.

Работы общей стоимостью 54 млн рублей выполнены за счёт собственных средств АО «МЭС».

Следует отметить, в последний раз крупные ремонты сетевого хозяйства в Заозерске проходили более 10 лет назад.

Теперь обновлённая инженерная сеть позволит сократить количество межсезонных ремонтов, что обеспечит повышение надёжности ресурсоснабжения потребителей, отмечает Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области.