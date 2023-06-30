Реконструкция сетей водоснабжения западного берега идёт согласно графику и будет завершена в конце года

Работы по реконструкции сетей водоснабжения, расположенных на западном берегу Кольского залива, идут согласно графику со сроком завершения – декабрь 2023 года.

Первый этап, на участке от Минькино до Дровяного, завершён. Там специалисты «Мурманскводоканала» уложили 20 тысяч погонных метров труб.

Второй этап в высокой степени готовности. Сейчас водовод «ведут» от Каменного острова-3 до реки Кола.

Проход непосредственного под водными объектами – реками Кола и Тулома – начнётся после получения всех необходимых разрешений.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, цель проекта по реконструкции сетей водоснабжения, расположенных на западном берегу Кольского залива – обеспечить чистой и качественной водой микрорайоны Абрам-Мыс и Дровяное, село Минькино, посёлки Мишуково и Междуречье.

Фото: https://gov-murman.ru