Реконструкция сетей водоснабжения западного берега Кольского залива – в высокой степени готовности

Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Александр Кобытев проверил ход работ по реконструкции сетей водоснабжения, расположенных на западном берегу Кольского залива.

Все мероприятия выполняются согласно утвержденному графику. Первый этап – прокладка трубопровода на участке от Минькино до Дровяного – завершён. Готовность второго этапа - от Комсомольской горки до Дровяного – превышает 60%.

Третий этап, а именно прокладка сетей водоснабжения под реками Кола и Тулома начнётся летом, после завершения экспертизы и получения всех разрешительных документов.

Примечательно, что проектом предусмотрен резервный трубопровод на участках под водными объектами, для того чтобы оперативно переключить потребителей и быстро восстановить подачу ресурса. На этих участках сети в случае аварии ремонтные работы могут занять продолжительное время.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, цель проекта реконструкции сетей водоснабжения, расположенных на западном берегу Кольского залива – обеспечить чистой и качественной водой микрорайоны Абрам-Мыс и Дровяное, село Минькино, посёлки Мишуково и Междуречье. Проектом предусмотрена реконструкция существующих сетей и прокладка нового водовода общей протяженностью более 30 тысяч погонных метров со сроком реализации до конца 2023 года.

Фото: https://gov-murman.ru