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Мурманская область. Арктика (16+)08.04.21 11:00

Реконструкция системы водоснабжения в Ленинском округе: определен адресный перечень домов

ГОУП «Мурманскводоканал» совместно с АО «Мурманэнергосбыт» в 2021 году в рамках инвестиционной программы планируют обеспечить перевод 29 многоквартирных домов, расположенных в Ленинском округе города Мурманска, с открытой системы горячего водоснабжения на закрытую. Изменения коснутся зданий, расположенных по адресам:

– ул. Александрова, дома №№ 2, 4/1, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24/1;

– проезд Ивана Халатина, дома №№ 4, 8, 10, 12, 14, 16, 20;

– ул. Аскольдовцев, дома №№ 3, 5, 11, 15, 17, 19;

– ул. Чумбарова-Лучинского, дома №№ 16, 18, 20, 24.

Запланированные технические преобразования позволят улучшить качество горячей воды, поступающей в квартиры жильцов. Кроме того, появится возможность снизить расходы, связанные с поддержанием температурного режима в системе водоснабжения, и увеличить энергоэффективность. 

– Проблема с водой в Ленинском округе известна давно, она возникла ещё во времена строительства этого района. Могу сказать, что начал заниматься ей задолго до того, как стал главой администрации Мурманска, – прокомментировал Евгений Никора. – Все это требовало серьёзных инвестиций и не позволяло решить вопрос одномоментно. Сегодня мы видим, что проблема нескольких десятков лет сдвинулась с мёртвой точки. Это огромное достижение. Оно стало возможным благодаря задачам, поставленным губернатором Мурманской области в рамках плана «На Севере–жить.2030», и грамотным действиям ресурсоснабжающих организаций по привлечению дополнительных источников финансирования.

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