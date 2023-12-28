Реконструкция станции водоподготовки на озере Большое Грязненское продолжается, несмотря на зимний сезон

К настоящему моменту строительно-монтажные работы практически завешены, начинается процесс пусконаладки очистного оборудования «АЭРОМАГ».

«АЭРОМАГ» – это уникальное отечественное оборудование, которое работает по принципу водопада: отделение примесей происходит под давлением мощного напора.

Напомним, в конце 2022 года правительством Мурманской области подписано соглашение с Минстроем России о выделении средств на реконструкцию водопроводной насосной станции на озере Большое Грязненское в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда».

Как сообщает Минжнего и ЖКХ Мурманской области, цель проекта – обеспечить жителей Росляково, Сафоново и Сафоново-1 качественной питьевой водой.

Фото: https://gov-murman.ru