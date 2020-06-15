Реконструкция водозабора в с. Тулома идёт по графику

Сотрудники Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области проверили ход работ по реконструкции водозаборных сооружений в с.Тулома Кольского района. За прошедшие две недели в новом здании водозабора установлены перегородки, выполнены работы по устройству полов, подготовлены места для установки оборудования водоочистки.

На существующем здании произведён ремонт кровли. Внутри помещений ведутся отделочные работы. Прилегающая территория очищена от мусора и подлежит благоустройству.

На текущий момент все работы реализуются в установленные сроки. Сдача первого объекта намечена на IV квартал 2020 года.

Как отмечает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, проект «Чистая вода» входит в состав национального проекта «Экология» и направлен на повышение качества питьевой воды и увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.