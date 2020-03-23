Реконструкция водозаборных сооружений в Туломе идёт по графику

Под руководством первого заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Алёны Кузнецовой прошла очередная выездная проверка хода работ по реконструкции водозаборных сооружений в с.Тулома Кольского района. На встрече присутствовали представители Министерства строительства Мурманской области, администрации Кольского района, заказчика – МКУ «ХЭС Кольского района», подрядной организации – ООО «Североморская строительная компания».

Цель выездной проверки неизменна – контроль реализации регионального проекта «Чистая вода» в рамках национального проекта «Экология».

Участники ознакомились со всеми изменениями, произошедшими на строительной площадке. Уже воздвигнут второй этаж здания водоподготовки, куда будет подаваться питьевая вода для основной очистки.

В здании насосной станции проведены демонтажные и общестроительные работы, смонтированы инженерные сети, установлено оборудование.

На текущий момент все работы по региональному проекту «Чистая вода» реализуются в установленные сроки.

Сдача первого объекта намечена на IV квартал текущего года, сообщает Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области.