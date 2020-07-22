Реконструкция водозаборных сооружений в Туломе по нацпроекту «Экология» выполнена на 75%

Повышение качества водо- и теплоснабжения, уровня жизни и благоустройства в небольших посёлках Мурманской области губернатор Андрей Чибис выделил в блок ключевых направлений, которые находятся на особом контроле регионального правительства. Сегодня глава области побывал в Туломе и проинспектировал ход летней ремонтной кампании.

В сельском поселении продолжается масштабная реконструкция водозаборных сооружений в рамках национального проекта «Экология». Ремонтные работы идут в графике и выполнены на 75%. В ближайшее время ожидается поставка нового технологического оборудования, запуск которого позволит улучшить показатели качества питьевой воды.

Во время рабочей поездки губернатора в Кольский район одним из пунктов посещения стала Туломская школа. До начала учебного года рабочие капитально отремонтируют фасад здания, также заменят двери и окна общеобразовательного учреждения. Недалеко от поселковой школы расположилось новое футбольное поле. Во время летних каникул дети и подростки проводят время на спортплощадке и занимаются на современных тренажерах.

Как сообщает региональное, Министерство информационной политики, в Кольском районе впервые в этом году за счёт средств областного и местного бюджетов проводится комплексный ремонт 56 подъездов в многоквартирных домах. Кроме того, по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды» в Туломе преобразились дворы по Школьной и Ручьевой улицам. Завершены работы по асфальтированию, замене опор освещения и фонарей, установке детских площадок.

«Тулома заметно преобразилась. Внимательное и бережное отношение главы муниципалитета позволяет поэтапно развивать поселок. Главный акцент сделан на вопросы водо- и теплоснабжения и, конечно, благоустройство и повышение качества уровня жизни наших северян. Когда я вижу результат, очень хочется помогать таким руководителям, и мы продолжим это делать», – отметил глава региона Андрей Чибис.