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Мурманская область. Арктика (16+)15.02.21 14:30

Рекорд: атомный ледокол «Вайгач» прошёл во льдах 1 млн морских миль

15 февраля атомный ледокол «Вайгач» ФГУП «Атомфлот» установил абсолютный рекорд среди действующих атомоходов, пройдя во льдах 1 млн морских миль.

С момента ввода в эксплуатацию ледоколом проведено 2706 морских судов и кораблей ВМФ. Атомоход регулярно участвует в постановке судов к причалам портов Дудинка, Диксон и Сабетта, отводу их от причалов, а также сопровождение судов ПАО «ГМК «Норильский никель» по каналу в припае Енисейского залива и реки Енисей.

«Сейчас ведутся работы по продлению ресурса реакторной установки на атомных ледоколах «Вайгач» и «Таймыр» до 235 тысяч часов, - говорит главный инженер ФГУП «Атомфлот» Олег Дарбинян. – Наше предприятие совместно с исполнителем-проектантом реакторных установок, АО «ОКБМ Африкантов» (Нижний Новгород, предприятие Росатома), успешно занимаются данными работами более 30 лет. Это позволяет нам эффективно использовать действующие атомные ледоколы и выполнять контрактные обязательства перед партнерами».

Впервые ресурс реакторной установки до 200 тысяч часов был продлён в 2017 году на атомном ледоколе «Вайгач». Аналогичные работы были проведены на атомоходе «Таймыр».

«Продление ресурса реакторной установки позволит нам продолжить безопасную эксплуатацию ледокола, - отмечает капитан атомного ледокола «Вайгач» Александр Скрябин. - За последние десять лет работы под моим командованием в адрес ледокола не поступило ни одной претензии от капитанов проводимых судов и заказчиков по вопросам безопасности и эффективности проводок. Экипаж ледокола сплоченный, укомплектованный профессионалами своего дела и перспективными молодыми командирами».

Как сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот», помимо регулярного участия в проводках грузовых судов при обеспечении строительства терминалов морского порта Сабетта, «Вайгач» принимал участие во многих знаковых операциях и рейсах в современной истории Арктики. Например, в феврале-апреле 2011 года впервые в истории атомного ледокольного флота «Вайгач» прибыл в Финский залив по договору аренды между ФГУП «Атомфлот» и ФГУП «Росморпорт» и ушел из Балтики только 10 апреля. В основном ледокол работал в направлении порта Приморск, обеспечивая проводку во льдах танкеров с нефтепродуктами. За время работы на Балтике «Вайгач» освободил из льдов и провел более 250 судов.

В июле 2011 года «Вайгач» осуществил проводку танкера «STI Heritage» компании «Cosco Ship Management». Танкер дедвейтом 73 тысячи тонн с 61 тысяча тонн газоконденсата прошёл в акватории Севморпути всего за восемь суток, что для июля, учитывая ледовую обстановку, является рекордом.

Весной 2020 года «Вайгач» совместно с атомным ледоколом «50 лет Победы» осуществил спасательную операцию по выводу из льдов Карского моря аварийного теплохода «Варзуга». В декабре 2020 года - январе 2021 года атомным ледоколом «Вайгач» была успешно осуществлена операция по выводу из тяжелых льдов Енисейского залива судна «Спарта» и судна «Кигориак».

 

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