Рекорд за рекордом: на Октябрьской железной дороге обновлен исторический максимум 10-летней давности

9340 вагонов переработано и отгружено в августе по основным маршрутам через станцию Ковдор Октябрьской железной дороги. Объёмы отгрузки двух месяцев обновили исторический максимум 10-летней давности.

Основной объём грузов отправлен в адрес Мурманского морского торгового порта и Мурманского балкерного терминала. Такой высокий результат, прежде всего, достигнут благодаря выстроенной схеме взаимодействия Октябрьской железной дороги, компаний АО «МХК «ЕвроХим» и АО «СУЭК», а также опыту сверхплановых летних отгрузок этого года.

По словам специалистов, на рекордный итог августа положительно повлияли чёткая работа ремонтных подразделений, проводивших своевременную диагностику и принятие АО «СУЭК» решения по внедрению системы обезличенности парка. Они минимизировали простои подвижного состава и улучшили оборот вагонов по железнодорожной магистрали в направлении Северо-Запада.

Кроме того, грамотное взаимодействие логистов Ковдорского ГОКа, оператора подвижного состава АО «СУЭК» и перевозчика позволило организовать оперативную подготовку порожних составов под погрузку и своевременную отправку их потребителям при соблюдении всех мер безопасности движения. Важную роль в этом успехе сыграли первый заместитель начальника Октябрьской железной дороги Сергей Дорофеевский, начальник дирекции движения Владислав Юрченко и заместитель Территориального центра фирменного транспортного обслуживания по оперативной работе Дмитрий Михеев. Точные и своевременно принятые решения руководством железной дороги обеспечили ежесуточную отправку из Ковдора более 268 вагонов железорудного концентрата. В отдельные сутки предприятие отгружало более 320 вагонов. При этом в работе применялись малоотходные технологии комплексной переработки минерального сырья, что подтверждает рациональный подход и экологичность производства и перевалки.

Профессиональные и компетентные действия сотрудников Ковдорского ГОКа, АО «СУЭК» и Октябрьской железной дороги на всех уровнях позволили закрепить успех летнего периода работы и создали отличный фундамент для дальнейшего увеличения объемов производства Ковдорского ГОКа и задел для стабильной работы Мурманского морского торгового порта и Мурманского балкерного терминала.