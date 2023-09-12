Рекордное число легкоатлетов приняли участие в «Забеге атомных городов»

В минувшие выходные состоялся «Забег атомных городов – 2023», посвящённый 50-летию Кольской АЭС. Забег проходил уже в пятый раз в 27-ми городах расположения предприятий атомной промышленности, но больше всего спортсменов оказалось в Полярных Зорях, 2023 метра преодолели 870 человек.

В массовом забеге приняли участие более 400 детей. На старте встретились ветераны города, руководители Кольской АЭС и других городских организаций, многие преодолели символическую дистанцию 2023 метра всей семьёй.

«Дистанция забега небольшая, что хорошо, так как в мероприятии могут принять участие все желающие. Кольская АЭС поддерживает проведение различных соревнований и развитие спортивной инфраструктуры в городе, благодаря чему жители приобщаются к спорту, активному и здоровому образу жизни. В 2021 году участие приняли 250 человек, в прошлом – 600, но уже в этом нам удалось собрать около 900 активистов», – отметил заместитель директора Кольской АЭС по управлению персоналом Игорь Кутузов.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, участники высоко оценили уровень организации. Бегуны получили на память футболки с логотипом забега, медали, а детям дополнительно достались сладкие призы.

«Впечатления самые лучшие. В таком массовом забеге чувствуешь единение с семьёй, поэтому для нас это стало уже традицией, мы участвуем каждый год. Большое спасибо организаторам, здорово, что из года в год это событие повторяется», – прокомментировала участница «Забега атомных городов – 2023» Елена Аверина.

«Забег атомных городов – 2023» проходил в «Нашем парке» г. Полярные Зори при поддержке Кольской АЭС и первичной профсоюзной организации работников станции.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.