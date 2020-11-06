Мурманская область. Арктика (16+)06.11.20 10:00
Рекордное количество грузов прошло транзитом по Северному морскому пути
По информации ФГБУ «Администрация Северного морского пути» по состоянию на 1ноября объём перевезенных транзитных грузов по Северному морскому пути составил 1 млн 280 тысяч тонн - это исторический рекорд за всю историю транзитных грузоперевозок по Севморпути.
Предыдущий рекорд был достигнут в 2012 году - 1 млн 200 тысяч тонн.
Как пишет www.morvesti.ru, под транзитным рейсом понимается движение судна от западной до восточной границы Северного морского пути или наоборот от восточной до западной границы без осуществления грузовых операций в портах и пунктах Северного морского пути.
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