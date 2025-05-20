Рекордное количество посетителей собрала «Ночь музеев» в Мурманской области

В минувшие выходные музеи Мурманской области присоединились к ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году мероприятие прошло под темой «Герои» и было приурочено к двум важным датам — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Акция собрала более 16,5 тысячи посетителей на всех площадках — это абсолютный рекорд за все годы проведения мероприятия в регионе.

Основными площадками акции стали областные музеи. Так, три площадки Мурманского областного художественного музея посетили более 9 тысяч жителей и гостей заполярной столицы. Участников ждала насыщенная программа: концерты камерного хора «Amadeus», выступления мурманских рок-групп и творческих коллективов, увлекательные квесты, а также мастер-классы — от эбру и аквагрима до создания оберегов. Особый интерес вызвали театральные мастер-классы, лекции о военных героях и интерактивные перформансы. В «Доме ремёсел» гости окунулись в атмосферу народных традиций: лепили архангельские козули, участвовали в ярмарке и наслаждались концертом хора ветеранов «Встреча друзей». Завершилась «Ночь музеев» музыкальным марафоном и экскурсией по выставке, посвящённой творчеству Антона Павловича Чехова.

В Мурманском областном краеведческом музее гости смогли проследить судьбы героев Заполярья: от саамских оленеводов до участников специальной военной операции. Посетителей ждали уникальные экскурсии, в том числе редкая возможность заглянуть в музейные хранилища, а также интерактивные программы, концерт группы «Счётчик мыслей» и творческие мастер-классы. В одном из залов артисты Мурманского областного драмтеатра выступили перед гостями с поэтическими чтениями. А на площадке перед зданием развернулись интерактивные зоны с шоу мыльных пузырей и другими увлекательными активностями. Всего за время акции областной краеведческий музей посетили более 2000 человек.

На торжественном открытии в областных музеях с приветственным словом выступил первый заместитель министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин. Он отметил, что «Ночь музеев» стала доброй традицией, которая уже не первый год объединяет тысячи людей по всей стране.

«В год 80-летия Великой Победы тема «Герои» особенно значима. Именно в музеях хранится память о людях, чьи подвиги, труд и преданность Родине формировали историю нашего края. И сегодняшняя программа целиком посвящена музейным экспозициям, которые позволяют нам вновь перелистать страницы прошлого, ощутить связь поколений и отдать дань уважения тем, кто стал олицетворением мужества и стойкости. Уверен, что сегодня каждый посетитель сможет по-новому открыть для себя истории настоящих подвигов и героизма северян», — сказал Тимур Давлетшин.

Всероссийская акция ярко прошла и на площадках муниципалитетов. В Мурманске в Выставочном зале на улице Челюскинцев гости познакомились с выставкой репродукций художника Михаила Савицкого «Цифры на сердце». Его работы с беспощадной правдивостью раскрывают трагическую тему концлагерей и судеб узников. Здесь же посетители прослушали лекцию о подвиге музейных работников в военные годы и приняли участие в разнообразных мастер-классах.

Военно-морской музей Северного флота совместно с региональным отделением «Молодёжки ОНФ» организовал творческие мастер-классы по созданию памятных открыток и значков, а также интерактивные площадки с квестами и игровыми зонами. Галерея безопасности удивила посетителей пожарно-технической выставкой с возможностью попробовать себя в работе с огнетушителем. На территории у музея состоялись выступления оркестра Северного флота и школы барабанщиков.

В Кировске музеи подготовили специальные программы для разных возрастов: от детских «Пожарных историй» до познавательного квеста о работе огнеборцев. Историко-краеведческий музей и центр «Апатит» предложили гостям лекции о природных богатствах края, костюмированные конкурсы и необычное зеркальное шоу.

В Североморске состоялась благотворительная акция в поддержку участников СВО и насыщенная патриотическая программа. В музее Краснознамённой подводной лодки К-21 прошли мастер-классы по вязанию морских узлов и сборке оружия. В Полярном праздник открылся выступлением военного оркестра, продолжился творческими встречами и интерактивными площадками.

Ковдорский музейный вечер запомнился мастер-классами по росписи солдатиков, выступлением кинолога со служебной собакой и тёплой атмосферой фронтового концерта. В Оленегорске гости чествовали память Героя Социалистического Труда Анатолия Волыхина, а также познакомились с историей работы горно-обогатительного комбината. 18 мая акция прошла в Никеле, где историко-краеведческий музей Печенгского округа представил уникальные экспозиции, в том числе макет знаменитой Кольской сверхглубокой скважины, и провёл традиционную акцию «Чемодан добра». Кроме того, «Ночь музеев» прошла в библиотеках, литературных музеях и в других учреждениях культуры Мурманской области.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, каждая площадка предложила посетителям уникальную программу на тему героизма и преемственности поколений. В этом году «Ночь музеев» стала по-настоящему масштабным и запоминающимся событием для жителей всего региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/