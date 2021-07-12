Рекордное судно обработано в ООО «Мурманский балкерный терминал»

Новый производственный рекорд установлен в ООО «Мурманский балкерный терминал», входящем в «Национальную транспортную компанию». На причале №17 обработано судно класса BabyCapeSize «CSSC AMSTERDAM», которое ходит под флагом Гонконга. На его борт погружено 101743 тонны железорудного концентрата. Это является абсолютным рекордом за всю историю ООО «МБТ». Работы проходили под руководством начальника участка «ЖРК» ООО «МБТ» Андрея Дуданца.

Заместитель исполнительного директора-руководитель службы ООО «Мурманский балкерный терминал» Константин Огрин отметил, что в основе достижения - стабильные партнерские отношения с основными российскими производителями минеральных удобрений: компаниями «ФосАгро», «ЕвроХим» и «Акрон». Именно их продукция составляет основную номенклатуру груза МБТ.

«Также особое значение имеет использование новой техники и внедрение эффективных методов проведения погрузо-разгрузочных работ. В частности, в рамках комплексного развития терминала и рационального использования ресурсов на предприятии в настоящий момент дополнительно введён в эксплуатацию один из современных кранов «Аист»», - сказал Константин Огрин.

Напомним, что это не первая успешная погрузка судов аналогичного типа в ООО «МБТ». В мае 2021 года на терминале было обработано судно схожего класса с грузом более 93000 тонн ЖРК.