В Мурманской области с 1 августа стартует программа получения гектара в безвозмездное пользованиеК рождению первенца россияне мечтают накопить в среднем 700 тысяч рублей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)12.07.21 12:30

Рекордное судно обработано в ООО «Мурманский балкерный терминал»

Новый производственный рекорд установлен в ООО «Мурманский балкерный терминал», входящем в «Национальную транспортную компанию». На причале №17 обработано судно класса BabyCapeSize «CSSC AMSTERDAM», которое ходит под флагом Гонконга. На его борт погружено 101743 тонны железорудного концентрата. Это является абсолютным рекордом за всю историю ООО «МБТ». Работы проходили под руководством начальника участка «ЖРК» ООО «МБТ» Андрея Дуданца.

Заместитель исполнительного директора-руководитель службы ООО «Мурманский балкерный терминал» Константин Огрин отметил, что в основе достижения - стабильные партнерские отношения с основными российскими производителями минеральных удобрений: компаниями «ФосАгро», «ЕвроХим» и «Акрон». Именно их продукция составляет основную номенклатуру груза МБТ.

«Также особое значение имеет использование новой техники и внедрение эффективных методов проведения погрузо-разгрузочных работ. В частности, в рамках комплексного развития терминала и рационального использования ресурсов на предприятии в настоящий момент дополнительно введён в эксплуатацию один из современных кранов «Аист»», - сказал Константин Огрин.

Напомним, что это не первая успешная погрузка судов аналогичного типа в ООО «МБТ». В мае 2021 года на терминале было обработано судно схожего класса с грузом более 93000 тонн ЖРК.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СПБУ «Арктическая» - везде, где нужно
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееНа выборах депутатов Госдумы больше шансов у кандидатов, предлагающих масштабные проекты на уровне региона или страны
-

Последние комментарии

Ольга
01.07.21 21:17
Уважаемый Евгений Викторович! Большое спасибо за благоустройство на улице К. Орликовой! Надеюсь, что все дороги на ней будут отремонтированы, как и планировали. Но у жителей домов возле строящегося д
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Ольга
26.06.21 11:19
Ввезите уже однокомпонентную вакцину! Многие не хотят 2 раза прививаться, времени нет! Хотите больший охват привитых-нужна однокомпонентная.
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Светлана Диденко раскрывает секреты российских вакцин от коронавируса SARS-CoV-2
Юлия
26.06.21 00:00
Приезжайте в Полярный, здесь технологии невероятные... То, что срезали, заново растопили и заляпали снова .... Вкривь и вкось... Стыдоба... Рука руку моет.... В нашем городе дороги ужасные... Каждый г
Комментарий к новости:На региональных и муниципальных автодорогах во время ремонта применяют передовые технологии и материалы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах региона отмечено увеличение цен на картофель на 22,8%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 47 копеек, доллар окреп почти на 17 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС выработала более 4500 млн кВт·ч электроэнергии за первое полугодие 2021 года-PRO ЖКХ (18+)Тарифную «конституцию» готовят для России-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Тарифную «конституцию» готовят для России
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика