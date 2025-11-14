Праздник к нам приходит: в этом году новогодние огни в столице Кольского полуострова засверкают раньше, чем в прошлые годыГрузооборот морских портов Арктического бассейна в январе-октябре 2025 года сократился на 5,3%
Рекордные темпы: план по вводу жилья в Мурманской области выполнен на 173%

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочее совещание, посвящённое развитию жилищного строительства в регионе. В ходе встречи с представителями профильных ведомств и с главами муниципальных образований подвели промежуточные итоги года, обсудили перспективные проекты и наметили пути для выполнения поставленных задач в городах и поселках Кольского Заполярья.

Одной из тем совещания стали рекордные темпы ввода жилья.

«На сегодня план, предусмотренный национальным проектом по вводу жилья в Мурманской области, выполнен на 173%. Уже сдано в эксплуатацию 93 тысячи квадратных метров. По сравнению с предыдущими периодами, объёмы ввода жилья в целом выросли в три раза, а строительство индивидуального жилья – в пять раз», – подчеркнул Андрей Чибис.

Особый акцент – на реализации строительных проектов в муниципалитетах. Губернатор отметил, что сегодня нет такого муниципального образования, где задача по развитию жилищного строительства была бы невыполнимой. Был отмечен значительный потенциал Снежногорска, Кировска, Североморска и других населённых пунктов. В частности, перспективной локацией был назван земельный участок в Мончегорске.

На сегодняшний день в Мурманске строят 14 многоквартирных домов. Ярким примером динамики является один из жилых комплексов ЖК «Маяк» на улице Шевченко, где с июля текущего года возвели 15-этажный монолит. Завершено возведение монолитных конструкций и 8-этажного дома в ЖК «Русский Север», строящегося рядом. Часть квартир в нём предназначены для расселения жителей аварийного фонда. Ввод в эксплуатацию обоих ЖК запланирован на 2026 год. На объекте решён ключевой вопрос инженерного обеспечения: застройщики объединил усилия, проложив общие инфраструктурные сети для снабжения теплом и электричеством, что позволило бесперебойно продолжать работы.

Ещё один застройщик, который возводит ЖК «Северное сияние» на проезде Молодёжном, вышел с инициативой продолжить развитие территории в Мурманске: построить жилой дом для расселения двух аварийных домов, а на освободившемся участке возвести новый жилой комплекс. Концепция этого проекта сейчас прорабатывается.

В разных муниципалитетах региона готовятся к началу реализации ещё несколько проектов.

Всего в рамках губернаторского плана «На Севере – Жить!» и мастер-планов за 10 лет в Мурманской области планируется построить 1 миллион квадратных метров жилья.

Важным драйвером рынка остаётся государственная поддержка. Губернатор напомнил о расширении программы «Арктическая ипотека», решение о котором было принято Президентом России Владимиром Путиным по итогам Восточного экономического форума. Теперь право на льготную ипотеку получат семьи, в которых третий или последующие дети родились после 1 января 2024 года, а также все работники государственных и муниципальных образовательных организаций. Кроме того, программа теперь будет распространяться и на вторичное жильё в городах, где не строятся новые жилые дома.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557002/#&gid=1&pid=3

-

