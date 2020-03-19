Мурманская область. Арктика (16+)19.03.20 14:27
Рекорды дня: курс доллара подпрыгнул на 2,9 рубля, евро – на 2,4 рубля
Центральный банк России с 20 марта 2020 года установил официальный курс доллара в размере 80,1570 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 294,39 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 87,2669 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 237,88 копейки.
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Последние комментарии
Наталья
16.03.20 13:19
Хорошо икру красную кушала...
омега
16.03.20 02:40
если северянам пенсионный возраст не вернут, все просто сбегут с северов, потому что до пенсии дожить шансов не будет
Валерий Лысенко
14.03.20 12:20
Я родился и жил в этом славном поселке с 1941-1962 год. Он навсегда остался в моей памяти. Друзья детства, товарищи, многие рабочие завода, с которыми работал - я о них всегда помню.
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