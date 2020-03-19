Рекорды дня: курс доллара подпрыгнул на 2,9 рубля, евро – на 2,4 рубля

Центральный банк России с 20 марта 2020 года установил официальный курс доллара в размере 80,1570 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 294,39 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,2669 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 237,88 копейки.