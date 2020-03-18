Рекорды дня: курс доллара подскочил на 3,3 рубля, евро – на 2,6 рубля

Центральный банк России с 19 марта 2020 года установил официальный курс доллара в размере 77,2131 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 332,35 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 84,8881 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 258,25 копейки.