Рекорды февраля в Мурманской области: температура воздуха значительно выше, осадков - больше нормы

Как сообщает Мурманское УГМС, вторая декада февраля на Кольском полуострове была очень тёплой. В среднем по области температура воздуха превысила климатическую норму почти на девять градусов.

На юге области и в её центральной части аномалия (отклонение от нормы) средней декадной температуры воздуха составила от + 8 + 11°, в Мурманске + 7,3°.

Самое высокое значение средней декадной температуры воздуха в Мурманске -0,8° отмечалось в 2003 году, самое низкое -22,2° в 1936 году.

Осадков в среднем по области выпало около двух декадных норм. В Мончегорске, Апатитах, Зашейке, Кандалакше количество выпавших осадков только за вторую декаду превысило месячную климатическую норму февраля.

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На реках и водоёмах Мурманской области - ледостав, по данным наблюдений на 20 февраля толщина льда равна 40-60 см, на водохранилищах Иовском и Княжегубском - 30-35 см.