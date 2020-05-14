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Мурманская область. Арктика (16+)14.05.20 14:10

«Рекорды в торговом порту – это пример эффективной и слаженной работы специалистов РЖД и ММТП» - гендиректор АО «ММТП» А. Рыкованов

Весна 2020 года запомнится мурманским портовикам и железнодорожникам не только сложностями, вызванными непростой ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции и повышенными мерами безопасности, ею обусловленными, общемировым экономическим спадом, нестабильностью на рынках. Вопреки трендам сегодняшнего дня, именно в это время на железнодорожной станции Мурманск был установлен новый абсолютный рекорд выгрузки - 1212 вагонов. Никогда прежде за всю историю мурманской железной дороги не удавалось добиться подобных результатов.

«Это достижение стало важной вехой в истории Октябрьской железной дороги по Мурманскому региону, результатом реализации системных мер, направленных на повышение эффективности производственных процессов, подтверждением грамотной, высокопрофессиональной деятельности всего коллектива Мурманского региона Октябрьской железной дороги», - отметил генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов в своем благодарственном письме, адресованном начальнику Октябрьской железной дороги В. Голомолзину и коллективу Октябрьской железной дороги.

Подобная оценка и радость за коллег не случайна. Высокие показатели были бы невозможны без успешного взаимодействия коллектива Октябрьской железной дороги с Мурманским морском торговым портом, которое является важным составляющим элементом общих успехов. Рекорд - это показатель взаимной заинтересованности партнеров к достижению новых результатов и готовности поддерживать друг друга в работе.

Показательно, что рекорд не является единичным. На протяжении нескольких дней на станции ежедневно выгружалось более тысячи вагонов, несколько раз обновлялись рекордные показатели, также были установлены отдельные рекорды по различной номенклатуре грузов. Все вместе это свидетельствует о точности проводимой настройки работы в современных условиях, которая позволяет достигать подобных результатов. В свою очередь, благодаря тесному и эффективному взаимодействию с коллегами, мурманские портовики в этом году уже дважды обновляли показатели рекордных погрузок. Теперь наивысшее достижение - 158333 тонны угля, переваленных на борт судна «BERGE WEISSHORN», относящегося к классу Capesize. Это было бы невозможно без грамотного использования таких преимуществ Мурманского морского торгового порта, как большие рабочие глубины, развитая инфраструктура, а самое главное – высокий уровень взаимодействия и квалификации всех подразделений порта и партнеров: ОАО «РЖД», лоцманской службы и др.

«Наши общие успехи – это результат совместной работы. Яркий пример тому – успешная реконструкция южной горловины станции Мурманск, выполненная совместно ОАО «РЖД» и АО «Мурманский морской торговый порт». В результате реконструкции значительно сократился простой вагонов на станции Мурманск, а также повысилась ритмичность и качество обработки грузов, поступающих по железной дороге в ММТП», - подчеркнул Алексей Рыкованов.

В письме, адресованном начальнику Октябрьской железной дороги В. Голомолзину, генеральный директор АО «ММТП» А. Рыкованов поздравил весь коллектив Мурманского региона Октябрьской железной дороги, заместителя начальника Октябрьской железной дороги по Мурманскому региону И. Поликарпова, начальника Мурманского центра организации работы железнодорожных станций С. Чиркова с новым успехом, пожелал новых рекордов и достижений. Как отметил руководитель АО «ММТП», для этого есть все условия.

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