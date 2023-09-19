Рекрутёры больше доверяют устным рекомендациям – «SuperJob»

Каждый пятый рекрутёр не доверяет ни устным рекомендациям, ни рекомендательным письмам, тем не менее рекомендации работают и в большинстве случаев способствуют трудоустройству. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители компаний России.

Среди рекрутеров больше тех, кто доверяет устным рекомендациям: 49% против 14% доверяющих рекомендательным письмам. 21% представителей компаний никаким рекомендациям не доверяет.

Чаще всего с просьбой предоставить рекомендации рекрутеры обращаются к соискателям, претендующим на руководящие позиции, должности инженеров и бухгалтеров. В практике рекрутёров в большинстве случаев рекомендации оказывались положительными и кандидатов принимали на работу (57%).

Однако представители компаний настаивают на том, что нанимали специалистов «по совокупности заслуг», а не только из-за наличия хороших рекомендаций. Для 66% рекрутеров рекомендации являются скорее критерием первичного отбора, чем решающим аргументом для найма.

Чьи рекомендации имеют больший вес в глазах менеджеров по подбору персонала? Подавляющее большинство рекрутёров отдают предпочтение устным и письменным рекомендациям непосредственных начальников кандидатов (83%).

Время проведения опроса: 2 августа — 13 сентября 2023 года.