Рекрутёры рассказали, как относятся к профтестам, выполненным соискателями с помощью ИИ

40% российских рекрутёров против использования ИИ при прохождении вступительных испытаний. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители компаний, ведущие подбор персонала с использованием профессиональных тестов.

Использование соискателями искусственного интеллекта в процессе прохождения вступительных испытаний при трудоустройстве становится привычным явлением для рекрутёров. С этим сталкивались 35% опрошенных специалистов по подбору персонала, при этом лишь 3% рекрутёров узнали о факте использования нейросетей непосредственно от самих соискателей, гораздо чаще они догадывались об этом самостоятельно (32% респондентов).

Среди тех рекрутёров, которые имели опыт проверки тестовых заданий, выполненных при поддержке ИИ, оценки подобной практики разделились. 40% против использования ИИ при прохождении вступительных испытаний. 32% отнесся к использованию соискателями новых технологий положительно. Нейтральную позицию заняли 22% участников опроса.

Использование искусственного интеллекта в процессе поиска работы перестало быть гипотетическим сценарием и стало реальностью, с которой регулярно сталкиваются рекрутеры. Однако HR-сообщество ещё не выработало единого подхода к этому явлению. Раскол во мнениях, когда значительная доля рекрутёров видит в ИИ угрозу объективной оценке кандидатов, а другая — воспринимает его как инновационный инструмент, указывает на начало трансформации традиционных процессов найма и необходимость выработки новых правил игры.

Как рекрутёры меняют подход к тестовым заданиям, чтобы сохранить объективность найма? Клиенты «SuperJob» называли следующие способы: предложить нестандартные креативные задания, которые сложно просто запросить у ИИ, организовать процесс защиты выполненных тестов, чтобы оценить глубину погружения соискателя в проблему и ход его мыслей, проводить тесты в режиме реального времени — во время очных собеседований.

Время проведения опроса: 2 сентября — 14 ноября 2025 года.