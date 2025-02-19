Рекрутеры рассказали, насколько для них важна репутация соискателя и как часто компании отказывают людям из-за негативных отзывов

Исследование социальной сети для нетворкинга «Сетка и hh.ru» показало, что люди верят в институт репутации на российском рынке труда, а также выяснилось, что и соискатели, и рекрутеры уделяют значительное внимание отзывам, когда ищут работу либо человека в команду.

В ходе опроса соискателям (свыше 2,3 тысячи человек) и рекрутерам компаний (459) предлагалось оценить влияния фактора репутации на процесс поиска работы и сотрудников.

Абсолютное большинство соискателей (75%) в процессе поиска работы активно изучают отзывы бывших сотрудников о потенциальном работодателе — как о компании в целом, так и о руководителе команды, в которой предстоит работать. Среди работодателей отзывы на кандидатов изучают 85% опрошенных.

Чаще всего отзывы на потенциальных работодателей собирают работники сферы искусства (81%), продаж (81%), ИТ и digital (79%), строительного сектора (78%) и финансовой отрасли (75%). Реже других — работники образовательной сферы (61%).

Чаще всего информацию ищут на сайтах для поиска работы (85%). Около двух третей респондентов опрашивают коллег по отрасли (60%). 41% смотрят посты действующих и бывших сотрудников в соцсетях. Почти столько же (39%) изучают сайты с чёрными списками работодателей. Каждый третий ищет информацию на форумах и в специализированных сообществах (группы в соцсетях, чаты в телеграм и др.), 26% ищут контакты нынешних или бывших сотрудников и спрашивают у них напрямую.

Свыше двух третей опрошенных соискателей один-два раза (46%) либо больше трёх раз (22%) отказывались от потенциально привлекательного предложения о работе именно из-за негативных отзывов бывших сотрудников. Чаще всего такой подход свойственен работникам сферы искусства (28% опрошенных из этой сферы отказывались от офферов из-за негативных отзывов на работодателя более двух раз), услуг для физлиц и бизнеса (27%), маркетинга / PR (26%), а также среди административного персонала (24%), юристов (22%) и ИТ- / digital-сектора (20%).

Из числа опрошенных рекрутеров же это каждый седьмой (13% рекрутеров и руководителей с правом принятия решения о найме каждый седьмой указали, что однажды либо несколько раз отказались от сотрудника с хорошими хард-скиллами из-за плохих отзывов о нём от его бывших коллег). Ещё 52% опрошенных рекрутеров указали, что могут отклонить кандидата, если негативных отзывов на них оказывается слишком много. Это свойственно прежде всего компаниям малого бизнеса, нежели крупным компаниям со штатом свыше 1 тысячи человек.

«Результаты опроса показывают, как важно и работодателям, и соискателям быть открытыми по отношению друг к другу. Активное присутствие в профессиональных соцсетях, прозрачность и доступность помогают не только наладить связи между соискателем и работодателем, но и укрепить репутацию обеих сторон. Для соискателя это возможность продемонстрировать свои достижения и компетенции, а для работодателя — показать открытость, доброжелательность и приверженность ценностям, что способствует привлечению талантов и формированию положительного имиджа на рынке», — комментирует директор по маркетингу «Сетки» Татьяна Канонерова.