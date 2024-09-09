Рекрутёры стали более лояльно относиться к соискателям, часто меняющим работу

Рекрутеры стали более лояльны к соискателям, которые часто меняют работу, и спокойнее относиться к перерывам в трудовом стаже. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

На рынке труда сегодня складывается уникальная ситуация. Среди соискателей большинство составляют работающие, а не безработные. Уровень безработицы — рекордно низкий (2,4% в июле 2024), компании прилагают усилия к удержанию персонала.

Работодатели отказываются от барьеров в найме, отношение рекрутеров к частоте смены соискателями работы меняется. Представителей компаний, для которых частая смена работы является негативной характеристикой соискателя, стало меньше: три года назад 42% рекрутёров с настороженностью относились к тем, кто меняет работу чаще, чем раз в год, сейчас — 37%.

Рекрутёры стали чаще утверждать, что любые по длительности перерывы в трудовом стаже не влияют на их заключение о компетентности человека: 31% — в 2021 году и 38% — сегодня.

В свою очередь, меньше соискателей стало считать, что работу следует менять как можно реже: 19% — в 2021 году и 15% — сейчас. Самый популярный вариант ответа на вопрос, как часто нужно менять работодателя, — «по обстоятельствам», такого мнения придерживаются 54% россиян. Каждый восьмой (13%) советует переходить на новое место каждые 5 лет, еще 7% — каждые 3 года.

Среди представителей наиболее распространенных профессиональных групп чаще остальных говорили о том, что работу следует менять по обстоятельствам, кладовщики (66%), врачи (64%), секретари и операторы кол-центров (по 63%). Охранники (43%) чаще других полагают, что работодателя следует менять как можно реже. Раз в три года нужно менять работу, по мнению каждого пятого снабженца и сисадмина, 18% программистов и 16% маркетологов.

Время проведения опроса: 30 июля — 2 сентября 2024 года.