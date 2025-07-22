Рекрутёры всё чаще сомневаются в целесообразности тестов на полиграфе

Проверки на полиграфе теряют популярность: компании реже используют их при проверках соискателей и материально-ответственных сотрудников. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.

За 15 лет число компаний, практикующих проверки сотрудников на детекторе лжи, снизилось: в 2010 году таких было 9%, в 2014 — 11%, сегодня — 5%. Целесообразность тестирования соискателей на полиграфе всё чаще вызывает сомнения у рекрутеров: в 2010 году в её необходимости не сомневались 47%, в 2012 — 52%, сейчас — 36%.

Соискателей, готовых пройти проверку на детекторе лжи при устройстве на работу, стало меньше, но они по-прежнему в большинстве: 67% в прошлом году и 61% сегодня. Каждый четвертый категорически против, каждый восьмой затрудняется с решением: «Мне нечего скрывать. Но сама проверка нарушает мои границы, неэтично очень. Сразу даёт понять, что не доверяют»; «Система проверки на полиграфе признана несостоятельной и недостоверной».

Мужчины более лояльны к проверкам на детекторе лжи, чем женщины (65 и 56% потенциально согласных соответственно). Больше всего же тех, кто открыт тестам на полиграфе при трудоустройстве, — среди молодёжи до 35 лет (68%).

Время проведения опроса: 10 июня — 3 июля 2025 года.