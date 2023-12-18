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Мурманская область. Арктика (16+)18.12.23 14:00

Рекрутинг 2023: тренды и перспективы

HR-тренды 2023 года: кадровый голод, высокая конкуренция за персонал между отраслями и увеличение бюджетов на рекрутинг. Отраслевые бенч-марки в HR и их динамика — в отчёте сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob».

Число вакансий за год выросло более чем в 1,5 раза. Резюме не стало больше. Подбор усложнился. Конкурс на вакансию снизился на треть. Большинство компаний функционирует в условиях кадрового голода (85%). Самые дефицитные позиции на рынке труда — квалифицированные рабочие, водители грузовых автомобилей, машинисты спецтранспорта, разнорабочие и инженеры. По-прежнему не хватает курьеров. В дефиците опытные IT-специалисты.

Набирать квалифицированных рабочих сегодня так же сложно и долго, как и нанимать руководителей: сроки подбора за год практически сравнялись. Подходящих резюме в расчёте на вакансию меньше. Среднее количество закрываемых позиций снижается.

Подбор на одну позицию квалифицированного рабочего по оценкам представителей работодателей длится в среднем 32 дня и включает просмотр 34 резюме соискателей и 8 собеседований с кандидатами. Именно вакансии квалифицированных рабочих сейчас — одни из самых сложных в работе. Срок их закрытия за год вырос почти на 70%.

Есть ли резерв? Частично проблема решается за счёт отказа от возрастных барьеров: привлечения предпенсионеров (соискатели уверяют, что возраст после 45 лет — самый продуктивный для карьеры) и совсем «зелёной» молодёжи с обучением (согласно прогнозу Росстата эта возрастная группа — наше «демографическое окно возможностей»).

Как выглядит наиболее успешная модель подбора квалифицированных рабочих сегодня? Автоматизация всего, что автоматизируется. Отказ от лишних барьеров на вход: возраст, пол (где допустимо по ТК РФ), отрасль, регион. Ускорение: резюме > офер > выход на работу — теперь найм выглядит так.

Компаниям предстоит перенимать опыт рекрутинга у коллег из IT, они в условиях кадрового дефицита работают уже давно. Рынок труда и работодатели-конкуренты в 2024 году не дадут эйчарам расслабиться. Отдельных сил и средств потребует удержание уже работающего персонала.

Что изменилось в HR-аналитике за год? Фокус внимания сместился. Среди наиболее популярных HR-метрик в новых условиях рынка труда работодатели стали реже отслеживать показатели текучести, а также снизили внимание к показателям, характеризующим карьерный рост внутри компаний (очевидно, что подобные решения — следствие рыночной ситуации: высокая кадровая текучесть стала нормой для ряда отраслей). Внимание к одному из ключевых показателей — сроку закрытия вакансии — по-прежнему пристальное: скорейшее закрытие вакантных рабочих мест сегодня является важнейшим условием функционирования бизнеса.

Структура HR-бюджетов претерпела изменения. По сравнению с прошлым годом больше внимания стали уделять адаптации и оценке. Рекрутинг по-прежнему в фокусе внимания у большинства, и расходы на подбор персонала все выше.

Проблем с наймом прибавилось, но сказалось ли это на зарплате рекрутеров? Зарплатные предложения работодателей в кадровой сфере в Москве за год выросли на 6,5%. Учитывая сложную ситуацию на рынке труда, предполагаем, что заработные платы рекрутеров будут расти быстрее. Наиболее высоким спросом будут пользоваться специалисты по подбору с опытом закрытия сложных позиций (IT, ИТР «узкого» профиля и проч.), а также рекрутеры с хорошими показателями в массовом найме.

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