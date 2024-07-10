Рекрутинг и воинский учёт — наиболее востребованные HR-навыки

Знание методов подбора персонала и опыт ведения воинского учёта — HR-навыки, востребованность которых больше всего выросла в течение последнего полугодия. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие 500 кадровиков, HR-менеджеров и специалистов по подбору персонала из всех округов страны.

Каждый пятый эйчар утверждает, что за последние 6 месяцев в кадровой сфере ещё сильнее вырос запрос на навыки подбора персонала. SuperJob — рекрутинговый портал, поэтому нам могут возразить, что подобный ответ от нашей аудитории ожидаем.

Однако в ситуации кадрового голода в большинстве отраслей экономики, навыки поиска и найма персонала действительно наиболее востребованы. На втором месте сейчас опыт ведения воинского учёта (8% голосов опрошенных) — приходите на наши бесплатные вебинары за подробной инструкцией. На третьем — коммуникабельность (7%).

6% опрошенных считают, что за последние полгода вырос запрос на навыки работы с кадровым ПО, 4% — на компетентность в вопросах кадрового законодательства и миграционного учёта. В качестве навыков, востребованность которых увеличилась в последнее время, по 3% кадровиков назвали знание психологии, методов мотивации, оценки и развития персонала.

За два года с момента проведения аналогичного опроса видно, что приоритеты в эйчар изменились: если в сентябре 2022 года чаще говорили про цифровизацию и кадровый электронный документооборот, то сейчас — про эмпатию, знание методов оценки, мотивации и удержания персонала.

Время проведения опроса: 10 июня — 4 июля 2024 года.