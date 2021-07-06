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Мурманская область. Арктика (16+)06.07.21 11:00

Рекультивация помётохранилища бывшей птицефабрики «Снежная» будет завершена в 2022 году

Помётохранилище бывшей птицефабрики «Снежная» под Мурманском, являющееся одним из крупнейших объектов накопленного экологического ущерба в регионе, будет полностью ликвидировано в 2022 году. Специальная высокотехнологичная установка для откачки и очистки ила смонтирована подрядчиком – ООО «ГК «ЕКС» - на берегу хранилища, необходимые испытания проведены, в ближайшие дни начнётся первый этап работ – откачка верхнего слоя воды.

Рекультивация помётохранилища «Снежной» включена в федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология». Вчера ход работ на объекте проинспектировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Были проблемы с подрядчиком два года назад, этого подрядчика выгнали, проведён новый конкурс, и сейчас мы видим, что работы ведутся в соответствии с чётким графиком, темп меня радует. К концу 2022 года эта проблема должна быть полностью решена», – отметил глава региона по итогам осмотра.

Содержимое помётохранилища будет разделено на воду и безопасную твёрдую фракцию. Очищенную воду сольют в протекающий поблизости ручей Земляной, а твёрдые отходы оправятся на полигон для захоронения. По завершении работ карту бывшего хранилища планируется засыпать грунтом и засеять травой. Установка для очистки ила будет демонтирована и сможет использоваться в других уголках региона.

«Мы уже испытали оборудование, 72 часа непрерывно оно работало, заявленный результат показало. Сейчас досинхронизируем технологические процессы и приступим к откачке верхнего слоя воды, параллельно будем иловый осадок доставать. Темп задан хороший, подрядчик ответственно относится к выполнению взятых на себя обязательств, поэтому каких-то рисков мы на сегодня не видим», - прокомментировал текущую ситуацию министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов.

Мощность установки – 45 тысяч куб. метров в час. Очистка объекта займёт более года, поскольку зимой установка работать не сможет. Кроме того, сброс чрезмерно большого объёма воды в ручей грозит подтоплением окрестной территории, в том числе посёлку Молочному, поэтому работы необходимо вести при строгом соблюдении расчётных параметров, сообщает региональное Министерство информационной политики.

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