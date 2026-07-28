Ремонт 45 объектов и почти 60 млн на творческие проекты и кино: Ольга Обухова рассказала о масштабном обновлении учреждений культуры и грантовой поддержке в 2026 году

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на оперативном совещании в правительстве Мурманской области министр культуры региона Ольга Обухова доложила об итогах работы по обновлению инфраструктуры учреждений культуры и грантовой поддержке творческих проектов.

«Благодаря федеральной поддержке и народной программе «На Севере – жить!» в 2026 году позитивные изменения коснутся 45 учреждений культуры. На реализацию этих задач в консолидированном бюджете Мурманской области выделено более 2 млрд рублей. Напомню, эти изменения проходят в рамках национального проекта «Семья», программы реновации закрытых административно-территориальных образований и соглашений между правительством региона и предприятиями, а также за счет региональных и федеральных грантов. Одной из ключевых целей для нас остается преобразование учреждений культуры в современные многофункциональные центры семейного досуга», — отметила Ольга Обухова.

Так, в Североморске уже завершены работы по ремонту фасада и кровли Центра досуга молодёжи. В Мурманске приведут в порядок кровлю областной научной библиотеки и здание Дома ремёсел на улице Книповича. В Апатитах работы проходят сразу на 3 объектах: городской детско-юношеской библиотеке, библиотеке семейного чтения и детской музыкальной школе имени Буркова. Текущие ремонты затронут 11 учреждений в 7 муниципалитетах, которые ежегодно посещают почти 500 тысяч северян. Часть объектов будет сдана в этом году, часть – в 2027.

При поддержке Минкультуры РФ начаты ремонтно-реставрационные работы мемориала Защитникам советского Заполярья. В Кировске после реконструкции открылся кино-культурный центр «Большевик». Завершено строительство Центра культурного развития в Мурманске. Продолжаются работы по строительству дома культуры в Алакуртти, капремонт Центра культуры в Заозерске и реконструкция Дома офицеров Северного флота в Североморске.

Глава профильного ведомства отметила, что особое внимание также уделено модернизации библиотек. Регион занимает первое место на Северо-Западе и второе в стране по числу библиотек нового поколения: сейчас их 33. В этом году откроются еще 3 модельные библиотеки в Мурманске, Североморске и Оленьей Губе. Также создаются 7 детских культурно-просветительских центров на базе библиотек и домов культуры в Мурманске, Североморске, Александровске, Кольском и Ловозерском округах. Техническое оснащение проходит в 4 музеях, в том числе в Североморском музейно-выставочном комплексе и Мончегорском музейном объединении. В областной филармонии обновят световое и звуковое оборудование.

Продолжается работа по сохранению памяти о героическом прошлом. Ремонтируются захоронения в Белокаменке и Кандалакшском округе, а также памятник Героям Заполярья с братской могилой на трассе Кола. За счет внебюджетных средств финансируется ремонт памятника «Авиаторам-североморцам» в Североморске и памятника «Героям-подводникам Северного флота» в Лиинахамари. 2 новых памятника героям СВО будут установлены в Оленегорске и Ловозере.

Общий объем грантов на творческие проекты в 2026 году составил более 26,5 млн рублей. Поддержку получили социально ориентированные НКО, клубные формирования, проекты по сохранению наследия и изданию произведений писателей региона. На кинопроизводство выделено 31,3 млн рублей, включая рибейты 6 кинокомпаниям и 3 гранта для молодежных проектов.

«Напомню, что грантовая поддержка кино уже давно доказала свою эффективность. В прошлом году в регионе сняли 38 проектов – это на 6 больше, чем годом ранее. Центр развития кинопроизводства помог 56 студиям, в том числе «Ленфильму» и «Мосфильму». Для молодых кинематографистов провели 12 обучающих мероприятий, база локаций пополнилась 10 новыми объектами», — рассказала Ольга Обухова.

Среди фильмов, которые снимаются при поддержке региона, – новые сезоны «Полярного», художественные картины «Мой Север», «Чудо-Юдо» и другие.

Учреждения культуры региона активно привлекают грантовую поддержку. Так, областные учреждения привлекли более 29 млн рублей из федеральных фондов на 14 проектов, муниципальные – 8,36 млн рублей. Наиболее эффективно эта работа ведется в Оленегорске, Мурманске, Александровске и Апатитах.

Кроме того, с 2025 года в регионе действует программа «Земский работник культуры»: в прошлом году по ней пришли 18 специалистов, в этом – уже 8. Каждый получает выплату 1 млн рублей.

«Несмотря на ограниченность бюджетных ресурсов, все приоритетные направления получили необходимое финансирование на текущий год», — подвела итог министр культуры региона.

В обсуждении вопроса принял участие председатель областной Думы Сергей Дубовой, который отметил: «Учреждения культуры в закрытых населённых пунктах - это центры общественной жизни, социально значимые площадки, на которых и старшее поколение, и молодёжь находит занятие по душе. Благодаря включению в программу реновации ЗАТО и полученному финансированию в Центре молодёжи ЗАТО Александровск идут масштабные работы. В очередной раз посетил объект капитального ремонта в Снежногорске. Как признается молодёжь, от обновления центра они ждут «свежести, яркости и тепла». Вопрос ремонта кровли и особенно системы электрообогрева в здании, больше известном как «Роза ветров», назрел несколько лет назад. В здании заменили окна, выполнили прокладку внутренних инженерных систем, в частности, тепло- и электроснабжения, утеплили фасад и отремонтировали кровлю. Решается вопрос с водоотведением. В активной фазе - чистовая отделка помещений. Подрядчик рассчитывает завершить все ремонтные работы в установленные сроки. Главное, не снижать набранный темп ремонтных работ на объекте».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571752/#&gid=1&pid=9