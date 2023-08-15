Ремонт 9 участков дорог в Мурманске полностью завершён

Это участки, расположенные на ул. Планерной; ул. Карла Маркса; ул. Шмидта (от ул. Капитана Егорова до ул. Академика Книповича); ул. Молодёжной в районе Росляково; ул. Шевченко (от просп. Кольского до дома №36а по ул. Шевченко); ул. Георгия Седова (от Верхнростинского шоссе до пр-да Северного); ул. Алексея Хлобыстова (от просп. Героев-североморцев до ул. Свердлова); ул. Старостина (от ул. Приозерной до ул. Мира), а также проезд от дома №88 по ул. Александра Невского до ул. Кирпичной.

Как сообщает администрация города Мурманска, всего в областном центре в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 18 участков дорог общей протяжённостью 14,3 км.

В настоящее время продолжаются работы на девяти участках дорог, три из которых — в высокой степени готовности.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25528&page=1