Ремонт детских поликлиник, новые методы лечения и расширенный спектр медицинских услуг: в Минздраве Мурманской области рассказали о развитии детской медицины в регионе

В системе здравоохранения Мурманской области большое внимание уделяется повышению доступности медицинских услуг для юных северян. Вчера, в Международный день защиты детей в региональном Минздраве рассказали о развитии детской медицины в Кольском Заполярье.

В областной детской клинической больнице внедрено несколько новых методов лечения, в том числе в рамках оказания высокотехнологичной помощи. В этом году такие операции проведены 11 юным пациентам. Ранее некоторые подобные хирургические вмешательства проводились в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга.

С этого года дети с хроническим вирусным гепатитом С обеспечиваются лекарственными препаратами через фонд «Круг добра». Региональным минздравом направлено 36 заявок для детей с таким диагнозом.

Кроме того, повышение доступности оказания медицинской помощи юным северянам проводится с привлечением специалистов федеральных клиник.

Так, при содействии ПАО «НОВАТЭК» группа врачей Российской детской клинической больницы научно-исследовательского медуниверситета имени Н.И. Пирогова Минздрава России проконсультировали в Мурманске 95 детей со сложными диагнозами, сделали две операции.

Главный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области, профессор Андрей Продеус провёл в Мурманской областной детской клинической больнице консультации для детей с иммунодефицитными заболеваниями.

В рамках проекта «Врачебный десант – диагностика и лечение онкологических заболеваний у детей Мурманской области» специалисты федеральных клиник на базе медучреждений региона проконсультировали более 170 детей.

Медико-генетические исследования новорожденных с этого года проводятся на 36 наследственных и врождённых заболеваний, до этого – всего на 5. За четыре месяца расширенный неонатальный скрининг проведён 1822 родившимся детям.

На базе перинатального центра Мурманского областного клинического многопрофильного центра в августе откроется кабинет динамического мониторинга состояния детей с рождения и до 3 лет, рожденных с низкой и экстремально низкой массой тела, перенесшим критические состояния и оперативные вмешательства в неонатальном периоде. За год первичную специализированную помощь здесь планируют оказывать двум тысячам детей из групп перинатального риска.

В этом году в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» и плана мероприятий по приоритетным направлениям развития Мурманской области «На Севере – жить» выполнен капитальный ремонт и оснащение детских поликлиник в Кандалакше и Заполярном, педиатрического отделения Кандалакшской центральной районной больницы. Финансирование составило более 160 млн рублей. В прошлом году капитально отремонтированы детские поликлиники в Ковдоре и Никеле, филиалы первой детской поликлиники в Мурманске.

Фото: https://gov-murman.ru